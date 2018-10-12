(Görüntülü) 'Okula gidiyorum' diye evden çıkan Göknur, 1 haftadır kayıp (2)

ERBAA\'DA POLİSE TESLİM OLDU



Tokat\'ın Niksar ilçesinde, 5 Ekim\'de okula gitmek için evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine kayıp olarak aranmaya başlanan ortaokul öğrencisi Göknur Çakır (12), saat 15.30 sıralarında Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek, teslim oldu. Ailesiyle problemleri olduğu için evden kaçtığını söyleyen Çakır\'ın, polisteki ifadesinde, 7 gün boyunca hiçbir yerde kalmadığını anlattığı öğrenildi. Sağlık raporu alınması için polis ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi\'ne götürülen Göknur Çakır, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Çakır\'ın evden ayrıldıktan sonra dün Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi\'ndeki giyim mağazasına iş başvurusu için geldiği anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Göknur Çakır, işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek. Müdürlükte yapılacak değerlendirme doğrultusunda Çakır\'ın ailesine teslim edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.