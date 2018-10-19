(Görüntülü) Okul sığınağında yetişen şampiyon kızlar

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, spor lisesinin bodrum katındaki sığınak ve deponun birbirine bağlandığı koridorda oluşturulan dart salonunda eğitim gören 3 kız öğrenci, kazandıkları şampiyonlukların ardından milli formayla başarı elde etme hedefiyle \'ok\' atıyor. Antalya Spor Lisesi\'nde, okul müdürü Murat Yılmaz ve antrenör Erdoğan Kaş tarafından 2 yıl önce dart salonu oluşturuldu. Spor lisesinde eğitim gören öğrencilerden seçilen sporcular, okulun bodrum katındaki sığınak, depo ve kazan dairesinin birbirine bağlandığı koridora kurulan dart panolarında antrenmana başladı. Okulda eğitim verilen 30 öğrenci, Antalya Spor Lisesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde turnuvalara katılmaya başladı. Okul kulübü 2016 yılında Antalya\'da, katıldıkları Okullararası Dart Turnuvası\'nda il birinciliğini kazandı. Okul takımı, geçen yıl da turnuvada il birinciliğini elde ederek, Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı. 2 yıllık süreçte 13 madalya sahibi olan 30 sporcudan 16 yaşında olan Dilek Çağla Alkaşı ile yaşıtları Nesibe Yıldız ve Şerife Yağmur Çelik, Türkiye şampiyonluğu yaşadı. DARTIN ALTIN KIZLARI Altın madalyanın yanı sıra farklı şampiyonalarda 2\'ncilik ve 3\'üncülük de kazanan Dilek Çağla Alkaşı, Nesibe Yıldır ve Şerife Yağmur Çelik, yıl sonuna kadar düzenlenecek turnuvalarda elde edecekleri puanlarla milli takıma seçilme hedefiyle ok atıyor. Genç sporculardan Dilek Çağla Alkış, spor lisesinde eğitime başlamadan önce bisiklet ve basketbol gibi branşlarda eğitim gördüklerini daha sonra darta yöneldiklerini söyledi. Dartın kolay gibi görünmesine rağmen zor ama eğlenceli olduğunu anlatan Dilek, \"Dart, aklın matematikle birleştiği, zekayla oynanan, güce, efora dayalı spordur. Dart sporunda Türkiye 1\'inciliği, 2\'nciliği ve 3\'üncülüğü yaşadım. Tek amacım var milli formayı giyip ülkemi temsil etmek\" dedi. HEDEF AY YILDIZLI FORMA Dart eğitimine bu yıl başlamasına rağmen kısa sürede elde ettiği başarılarla Türkiye sıralamasında 1\'inciliğe yükselen Şerife Yağmur Çelik de milli takıma seçilmeyi hayal ettiğini söyledi. Beden eğitimi öğretmeni olma hedefiyle eğitime başladığı spor lisesinde dart ile tanıştığını dile getiren Nesibe Yıldız ise \"Daha önce bisiklet sporuyla ilgileniyordum. Dartla tanıştıktan sonra daha büyük hedefler hayal ettim. Türkiye 1\'inciliği ve 3\'üncülüğü yaşadım. Hedefim ay yıldızlı formayı giymek\" diye konuştu. OKUL SIĞINAĞINDA ANTRENMAN Okul Müdürü Murat Yılmaz da 2 yıl önce dart branşında başarılı sporcular yetiştirme amacıyla çalışma başlattıklarını anlattı. Bu kapsamda öğrenci taraması yaptıklarını ve okulun sığınak bölümünde dart salonu oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, \"Bu antrenman alanına 10 board yerleştirerek 30 çocuğa eğitim verdik. İlk yılımızda dereceler elde etmeye başladık. 2 yılda 30 sporcumuz il birinciliği, Türkiye şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük gibi güzel başarılar kazandı. Bu yıl yapılan dart şampiyonasında 3 sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. 4 sporcumuz, 2\'ncilik, 3\'üncülük kazandı. Bizim amacımız spor lisesinde başarılı sporcular yetiştirip, milli takıma katılmalarına olanak sağlamak. Dart branşının okulumuzda, ilimizde devamını sağlamayı hedefliyoruz\" dedi.