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(Görüntülü) Okul müdürü, kepçenin kovasına binip okulu boyadı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de Yıldıztepe Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin müdürü Ahmet Özkan, boyacılar yüksek ücret isteyince okulun dış cephesini kendisi boyadı

15 Kasım 2018 13:29

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de Yıldıztepe Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin müdürü Ahmet Özkan, boyacılar yüksek ücret isteyince okulun dış cephesini kendisi boyadı. Özkan, iş makinesinin kovasına çıkıp boya yaptığı anların fotoğraflını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldıztepe Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin müdürü Ahmet Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün verdiği boya ile okulun dış cephesini boyatmak istedi. Özkan\'ın görüştüğü boyacılar, 5 bin TL fiyat verdi. Bunun üzerine Ahmet Özkan, boyayı kendisi yapmak için kolları sıvadı. Özkan, yüksek duvarları ise belediyenin tahsis ettiği kepçenin kovasına çıkarak boyadı. 

Boya yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Özkan, \"Kimine göre fedakarlık, kimine göre işgüzarlık, kimine göre iş güvenliğini hiçe saymak, bana göre aşk\" notunu düştü.

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