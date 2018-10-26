(Görüntülü) OKUL BAHÇESİNİ SEL SULARI BASTI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SIRALARDAN OLUŞTURULAN BASAMAKLARLA OKULA GİRDİ

SİİRT\'TE OKUL BAHÇESİNİ SEL SULARI BASTI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SIRALARDAN OLUŞTURULAN BASAMAKLARLA OKULA GİRDİ SİİRT\'TE OKUL BAHÇESİNİ SEL SULARI BASTI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SIRALARDAN OLUŞTURULAN BASAMAKLARLA OKULA GİRDİ SİİRT kent merkezinde bugün sabah erken saatlerde bastıran yağmur nedeniyle oluşan sel suları, Alpaslan İlk Okulu bahçesinde gölet oluşturdu. Öğretmen ve öğrenciler, sırların yan yana konmasıyla oluşturulan basamaklar üzerinden geçerek okula girebildi. Siirt kent merkezinde sabah erken saatlerde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel suları, cadde ve sokaklarda göle dönüştü. Sabah erken saatlerde bastıran yağmura yakalanan sürücüler ise yollarda biriken su birikintilerinden ötürü zor anlar yaşadı. Helvacılar çarşısındaki bazı iş yelerine ait depolar ile bazı evlerin bodrum katları da su altında kaldı. Öte yandan kent merkezinde bulunan Alpaslan İlk Okulu\'nun bahçesi, sel sularıyla doldu. Sabah erken saatlerde okula gelen öğretmenler ve öğrenciler, sıraların yan yana konmasıyla oluşturuman basamaklar üzerinden geçerek okula girdiği görüldü. Bu basamaklar üzerinden geçmeye korkan öğrenciler ise öğretmenler eşliğinde geçerek okula girebildi. Görüntü Dökümü ------------------------- -Okul bahçesinde biriken sel suları -Sıraların taşınması -Sıralardan oluşan basamaklar -Öğretmenlerin basamaklar üzerinden geçmesi -Öğrenciler şemsiye ile öğretmenlerinin geçişini izlemesi -Kaldırımda şemsiye ile yağmur altında bekleyen vatandaşlar -Araçların su dolu caddeden geçişi -Genel ve detay görüntüler Haber Kamera Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAKSİİRT, (DHA)