(Görüntülü) Okul arkadaşları 55 yıl sonra buluştu

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, DHA)- KIRIKKALE Tınaz İlkokulu\'nun eski öğrencilerinden bir grup 55 yıl önce eğitim gördükleri ilkokulda yeniden buluşarak hasret giderdiler. Türkiye\'nin dört bir yanından gelen ve 20 kişiden oluşan eski sınıf arkadaşı grup artık Milli Eğitim Müdürlüğü sınav merkezi olarak kullanılan eski adı Tınaz İlkokulunun bahçesinde toplandı. 55 yıl önce mezun oldukları okulun bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup hep bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudular. Daha sonra eski sınıflarını gezen grup 55 yıl önceki anılarını tazeleyerek sohbet etti. Buluşmayı düzenleyen Aysel Özcan, Ertürk Dölek ve Ali Hiçyılmaz arkadaşlarıyla yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, vefat ederek aralarından ayrılan arkadaşlarına rahmet dilediler. Eski sınıf arkadaşları birbirlerine çeşitli hediyeler verdikten sonra tekrar buluşmak için vedalaştılar.