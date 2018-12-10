(Görüntülü) Oğullarına kızdı, kamyoneti 39 yıldır garaja hapsetti

İnan KALYONCU - TRABZON-DHA Trabzon\'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören (81), 1975 yılında satın aldığı sıfır kilometre kamyoneti oğullarına kızınca 4 yıl kullandıktan sonra garaja kilitledi. Oğulları gurbete çıkan kendiside 9 yıl önce vefat eden Gören\'in kamyoneti 39 yıldır seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş çıkışı olmayan garajda kaldı. Şalpazarı ilçesi Geyikli Mahallesi\'nde taş ustalığı da yapan Muhammet Gören, 1975 yılında sıfır kilometre bir kamyonet satın aldı. Köyün ilk motorlu araçlarından biri olan kamyoneti kendisi ve 3 oğlu ile birlikte kullanan Gören, yaylaya göçleri ve vatandaşların yüklerini taşıdı, köyleri dolaşarak sebze-meyve sattı. 4 yılın sonunda oğullarının kamyoneti kullanma nedeniyle anlaşmazlık yaşamaları kızan ve kaza yapmalarından endişe duyan Muhammet Gören, ilginç bir karar aldı. Kamyoneti garaja çeken Gören, kapısını da kilitledi. Oğulları gurbete çıkan kendiside 9 yıl önce vefat eden Gören\'in kamyoneti 39 yıldır, seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş çıkışı olmayan garajda kaldı. Tozdan neredeyse görünmeyen lastikleri patlayan ve kaportasında çürükler oluşan kamyonet, kapısı kilitli garajda 39 yıldır duruyor. \'ANTİKA OLARAK SATARIZ\' Babasının 1975 yılında sıfır kilometre kamyonet aldığını anlatan Bayram Gören, ?O yıllarda şoför bulup çalıştırmak zordu. Belli bir süre büyük ağabeyim kamyoneti kullandı. Daha sonra babam bize kızarak aracı çalıştırmadı, garaja çekti. Biz büyüyünce ağabeylerimle gurbete çıktık. Kamyoneti kullanmayı da düşünmedik. o gün bugün kamyonet garajda kaldı. Aracın fazla kilometresi yok. Her şeyi orijinal. Kamyonetin alıcısı çıkarsa, antika olarak satmayı düşünüyoruz. Artık ailemizde herkesin arabası var. Bu araca ihtiyacımız yok dedi. \'GARAJIN GİRİŞ ÇIKIŞI KALMADI\' Doğancı Mahallesi Muhtarı Mustafa Alıcı da Muhammet amcamız kamyoneti 1975 yılında aldı. 1979 yılına kadar biraz sürdükten sonra çocuklarına kızdı, anlaşamadılar. Kamyoneti garaja hapsetti. Garaja eskiden araba girip çıkıyordu. Ama yola büz konuldu ve seviyesi düşürüldü. Garaj üstte, yol atta kaldı. Garajın giriş çıkışı kalmadı. Kamyonet isteseler de bu halde buradan çıkarılamaz. Amcamız da 9 yıl önce rahmetli oldu. Çocukları da gurbete gitti. Araba burada bekliyor. Ne olacak bilmiyoruz diye konuştu. \'KAMYONETİ BURAYA HAPSETTİ\' Muhammet Gören\'nin yeğeni Kâzım Gören ise amcasının çocukları ile anlaşamaması üzerine kamyoneti garaja hapsettiğini belirterek Kamyoneti o yıllarda yeni almıştı. Sis Dağı\'nda sebzecilik yaptı. Oğullarıyla bir ara bozuştu. Amcam da kızdı, kamyoneti buraya hapsetti. Çocukları da gurbete gitti. Kamyonet burada kaldı. Bakımsızlıktan hurdaya döndü ama hurdaya da vermediler. 1979 yılından itibaren kamyonet burada hapisö ifadelerini kullandı.