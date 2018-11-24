(Görüntülü) Öğretmen ve öğretmen olan öğrencileri bir araya geldi

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Nevzat Gülmen (61), öğretmen olan öğrencisi Kenan Yazıcı (42) ve onun da öğretmen olan öğrencisi Duygu Arslan (25) ile birlikte Münir Eryarsoy\'u (70) ziyaret ederek, Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Gebze\'de emekli öğretmen Nevzat Gülmen öğretmen olan öğrencisi Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi Duygu Arslan ile öğretmeni Münir Eryarsoy\'u evinde ziyaret ederek, dört nesil öğretmeni bir araya getirdi. Nevzat Gülmen öğretmeninin elini öpüp, hediye vererek Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Münir Eryarsoy, yetiştirdiği öğrencisinin öğrencilerinin de öğretmenlik mesleğini seçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Duygulanan Münir Eryarsoy, \"Öğretmen olmayı kendi isteğimle seçtim ve öğretmen okulunda kurada Bitlis\'i çektiğimde bu kadar seveceğimi bilmiyordum. \'Başka bir okula verelim seni\' dediler ama ben hayır istemiyorum dedim. Bitlis\'i bilmiyordum, hepsi beni sevdiler sadece öğrenciler değil, halkta beni sevdi, bende onları çok sevdim. Oradan istemeyerek de olsa ayrıldım, tayinim Mardin\'e çıktı. Öğrencilerime bu meslekte yönlendirmelerde de bulunuyorum, bu mesleği tavsiye ediyorum, mesleğimi ve öğrencilerimi seviyorum. Öğretmenliği herkese tavsiye ederim. Çünkü öğretmenlik, nasıl bir anne baba çocuğu olmadığı zaman rahatsız oluyorsa, bende öğrencilerim olmadığı zaman rahatsız oluyorum.\" dedi.