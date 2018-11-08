(Görüntülü) Öğrenciyi darbettiği iddia edilen öğretmene velilerden destek

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören kızının, öğretmeni L.Y.\'den dayak yediğini öne süren veli, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. L.Y.\'nin bazı eski ve mevcut öğrencilerinin velileri ise bir araya gelerek, iddiayı gerçekçi bulmadıklarını ifade edip, öğretmene destek verdi. Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu\'nun öğrencisi H.N.A. (8), annesi Arzu A.\'ya, geçen çarşamba günü sınıf öğretmeni L.Y.\'nin kendisini boynundan tutarak kaldırdığını ve tokat attığını söyledi. Bunun üzerine hemşire Arzu A., kızıyla birlikte önce görev yaptığı Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne giderek, H.N.A.\'ya darp raporu aldı. Anne Arzu A. daha sonra, polis merkezine giderek öğretmen L.Y.\'den şikayetçi oldu. OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA Okul yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Okulumuz öğretmeni L.Y. ile öğrencisi H.N.A. arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili öğrenci velimizden idaremize yönelik, herhangi başvuru ve görüşme talebi olmamıştır. Olayın basında yer almasından sonra bahsi geçen öğretmenimiz L.Y. ile görüşülmüş ve durum kendisine sorulmuştur. Öğretmenimizin ifadesine göre, öğrencinin ders esnasında arkadaşlarıyla konuşma içinde olduğu, öğrencisini birkaç defa uyarmasına rağmen eylemini sürdürdüğü, ders düzenini bozduğunu, bunun üzerine öğrencinin yerini değiştirmek için uyardığını, ancak öğrencinin duymazdan gelerek kafasını sıraya koyduğunu söylemiştir. Yine ısrarla kalkmasını söylediği halde kalkmamakta ısrar eden öğrencinin kolundan tutarak kaldırdığını ve başını kaldırıp konuşması için eliyle çenesini kaldırdığını ve bu davranışıyla arkadaşlarına olumsuz bir örnek teşkil ettiğini söylediğini ifade etmiştir. Bunun haricinde bir tokatlama veya şiddet uygulamadığını belirtmiştir\" denildi. BAZI VELİLERDEN ÖĞREMENE DESTEK Olayı duyan eski ve yeni öğrencilerinin velileri ise L.Y.\'ye destek verdi. İddiaların doğru olduğuna inanmadıklarını belirten veliler, L.Y.\'nin yanında olduklarını dile getirdi. Orta Park\'taki saat kulesi önünde toplanan veliler, L.Y.\'ye destek açıklaması yaptı. Veliler adına konuşan Semra Yiğitcan, \"Bizler L. öğretmenin eski ve yeni velileri olarak, bu olaydan dolayı duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Sosyal medyaya yansıyan bu haberin çok saptırıldığını düşündüğümüz için burada toplandık. Yıllarını bu mesleğe adamış öğretmenimiz sadece çocuğa alfabeyi öğreten bir eğitici değildir. Çocukların ruhsal, kişisel gelişimi ile aileleri ve arkadaşlarıyla olan sorunlarını da, sosyal ilişkileriyle yakından ilgilenen, \'bananeci\' bir tutum sergilemeyen bir öğretmendir. Söz konusu öğrenci, olay sonrası başka bir veli tarafından evinde misafir edilmiştir. Ev sahibi velinin ifadesine göre, çocuğun herhangi bir yerinde herhangi biz iz olmadığı gibi psikolojik olarak da gayet normal tavırlar sergilemektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini rica ediyoruz. L. öğretmen gibi bir öğretmeni mesleğe küstürmek, Turgutlu eğitimine en büyük kötülüktür. Bizler veliler olarak yalnız bırakmayacağımızı ve gerçeğin ortaya çıkacağı zamana kadar da arkasında olduğumuzu belirtiyoruz\" dedi.