(Görüntülü) Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu üyeleri, 2016 yılında İstanbul\'daki bombalı saldırıda şehit olan 36\'sı polis 44 vatandaşı anmak amacıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü\'nü ziyaret etti. AKÜ Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu üyeleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nü ziyaret ederek, 10 Aralık 2016\'da İstanbul Beşiktaş Vodafone Park\'taki futbol karşılaşması sonrası gerçekleşen bombalı saldırıda şehit düşen 36\'sı polis 44 vatandaşı andı. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, emniyet müdür yardımcıları ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler de katıldı. İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez tarafından karşılanan öğrenciler Müdür Yıldız\'a çiçek takdim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden ziyarette Beşiktaş patlamasının anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. \'HER ZAMAN POLİSLERİMİZİN YANINDAYIZ\' Topluluk adına konuşan AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ebru Yılmaz, 2 yıl önce Beşiktaş\'ta gerçekleşen patlamanın yıl dönümü dolayısıyla bir ziyarette bulunduk. Amacımız her zaman polisimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermektir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz dedi. \'İLİŞKİLERİMİZİN EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ\' İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, bu tür etkinliklerin teşkilatın motivasyonunu artırdığını söyledi. Öğrencilerin hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Yıldız, Üniversite öğrencilerimizin böyle bir girişimde bulunması inanın motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkardı. Ben arkadaşlarıma teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerin bizi çok mutlu ettiğini belirtmek istiyorum. Bu kardeşlerimizin 24 saat bizim yanımızda olduğunu, dualarının bizimle olduğunu bilmiş olmak bize ayrı bir güç veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Afyon olarak polisle öğrenci ilişkilerini en üst seviyede tutmak için zaten yoğun çalışıyoruz diye konuştu. Gerçekleşen ziyaretin diğer üniversitelere de örnek olmasını isteyen İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, şöyle dedi Sağ olsunlar. Biz tüm Türkiye\'ye örnek oluruz. Öğrencilerimizin eğitimi sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için biz emniyet teşkilatı olarak jandarma teşkilatımızla birlikte güvenliklerini sağlamak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim tek derdimiz tüm öğrencilerimizin başarılı şekilde eğitimlerini tamamlamaları. Bizim bundan da hiç şüphemiz yok. Bu ve buna benzer etkinliklerin tüm üniversitelerimizde olması bizi mutlu eder, olması gereken bu. Biz onlar için varız, onlar da bu ülke için var. Bu birlikteliği hiçbir nifak bozamayacaktır.