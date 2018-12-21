(Görüntülü) Öğrenciler robotları bu sınıflarda üretecek

Servet ARSLAN AĞRI, (DHA) Ağrı Valiliğince hayata geçirilen Kodlağrı Projesi çerçevesinde yazılım, program ve robot geliştiren öğrenciler için Bilim Sanat Merkezi\'nde (BİLSEM) yazılım ve robotik çalışmalar üzerine sınıflar açıldı. Ağrı BİLSEM\'de düzenlenen törene, Vali Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, protokol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kodlama sınıflarının açılış kurdelesini kesen Vali Elban ve beraberindekiler sınıfları gezerek eğitim gören öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin ürettiği program, yazılım ve robotların kendisini mutlu ettiğini ifade eden Vali Elban, geçen yıl kasım ayında Ağrılı çocukların Kodlağrı Projesi kapsamında eğitim almaya başladığını belirtti. Projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullardaki öğretmenlerle yürüttüklerini kaydeden Vali Elban, Geçen yıl sonu itibarıyla 19 bin 750 öğrencinin bu eğitimle tanışmasını sağladık. Bu yıl bu eğitimi alan öğrenci sayısı 47 bini geçti. Geçen yıl sadece 5 ve 6. sınıf öğrencilerine verilen eğitimi bu yıl ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrencilerimize vermeyi amaçlıyoruz diye konuştu. Zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrencilerin kodlama, yazılım ve robotik eğitimlerinden faydalanacağına dikkati çeken Elban, daha sonra zorunlu eğitim kapsamında olmayan öğrencileri de bu kapsama alacaklarını kaydetti. Hedeflerinin, Ağrı\'nın artık Türkiye\'de yazılım noktasında söz sahibi olabileceği bir noktaya gelmesi olduğunu vurgulayan Elban, şöyle konuştuBelki de yakın zamanda Türkiye\'deki yazılımcı sayısının ciddi bir oranı Ağrılı gençlerden oluşacaktır. Çok cüzi maddi bir kaynakla, öğretmen, idareci ve velilerimizin çabaları, gayretleri, özverileriyle zeki Ağrılı çocuklarımız kısa zamanda çok güzel ürünler ortaya çıkardılar. Ben önümüzdeki dönemde çok daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılacağını bekliyorum. Bu eğitimin ilimizde kökleşeceğini, yaygınlaşacağını düşünüyorum.