(Görüntülü) Öğrenciler, okul bahçesine kuş mahallesi kurdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Kocatepe İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, okullarının bahçesine kuş mahallesi kurdu. Proje kapsamında mahalle kavramını öğrenen öğrenciler, hem hayvan sevgisini, hem de matematik bilgilerini pekiştirdi. ​İnegöl’de ilk defa Kocatepe İlkokulu\'nda uygulanan Kuş Mahallesi projesi kapsamında 2- F sınıfı öğrencileri, iki hafta boyunca evlerinde anne ve babalarının yardımıyla kuş evi yaptı. Öğrenciler kuş evlerini, okulun bahçesinde oluşturdukları Kuş Mahallesi\'nde ağaçlara astı. Velilerin de yardım ettiği projede, Kuş Mahallesi, öğrencilerin adlarının yazılı olduğu cadde ve sokaklardan oluşuyor. Proje hakkında bilgi veren 2-F sınıfı öğretmeni Bülent Pişkin, \"Bu proje aslında okulun hayata el atmasıdır. Yaptığımız sosyal sorumluluk projesiyle öğrencilerimiz hem hayvan sevgisini öğreniyor, hem bir mahalle oluşturarak mahalle kavramını bütün kurgularıyla öğreniyor, hem de tek ve çift sayılarla birlikte matematik de öğrenmiş oluyor. Velilerimizin de tam desteğiyle ortaya harika bir görüntü çıkıyor. Bu proje, birçok unsuru içinde barındırması nedeniyle şu anda İnegöl’de ilk gözüküyor. Yaklaşık iki haftalık bir hazırlık dönemimiz oldu. Kuş evleriyle kurduğumuz mahalle ile projeyi burada bırakmayacağız. Bu projenin adım adım gelişmesini sağlayacağız. Tıpkı bir mahalle gibi cadde ve sokak isimleriyle gelişecek. Adım adım bunu büyüteceğiz. Bu projeye sahip çıkılacak. Yapılıp bırakılan bir proje olsun istemiyoruz\" dedi.