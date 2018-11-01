(Görüntülü) Öğrenciler Mersin'de sahili temizledi

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA)Mersin\'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nce hayata geçirilen \'Mersin Polisi Gençlerle Doğayı Temizliyor\' projesi kapsamında 800 öğrenci, aileleri, öğretmenleri ve polisler ile birlikte sahil temizliği yaptı. Sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Mahallesi\'nin sahil bandında bir araya ilk, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, ellerine giydikleri eldivenle kumsaldaki en küçük çöpleri bile çöp poşetine doldurdu. Yaklaşık 1 kilometrelik kumsalı tertemiz yapan öğrenciler daha sonra çöpleri de belediyeye ait çöp aracına attı. Duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenrcilerden Arda Solak; Lütfen çevremizi temiz tutalım. Çünkü buralarda siz yüzüyorsunuz. Buraları her zaman temizleme şansımız yok. Herkes gelip temizlik yapabilir dedi. İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ömer Akpınar ise projeye ilişkin şunları söyledi Mersin polisi, doğayı öğrencilerle birlikte temizlemek amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa harekete geçti. Gençlerle birlikte \'temiz bir toplum temiz bir deniz\' anlayışı ile sahilimizi temizliyoruz. Yaklaşık 800 öğrenci ve aileleri ile birlikte Karaduvar sahilinde doğayı temizleme çalışmaları sürüyor. Ağaç dikme projemiz de haftaya başlayacaktır.