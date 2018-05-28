(Görüntülü) Öğrenciler hünerlerini sergiledi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur Alpaslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi\'nde 5, 6, 7 ve 8\'inci sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan \'Bilim ve Sanatın Penceresinden Birlikte Bakıyoruz\' adlı proje sona erdi. Şubat ayında başlayan kurum öğrencilerinin yanı sıra il merkezinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, çocuk evlerinde kalan öğrencilerin ve destek odalarında eğitim gören öğrencilerin eğitim gördüğü ve süreçte 12 farklı atölye çalışmasının yapıldığı Bilim ve Sanatın Penceresinden Birlikte Bakıyoruz projesinin kapanış törenine Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kurum rehber öğretmeni Hatice Şencan, teknoloji tasarım öğretmeni Türkan Balım ve fen bilimleri öğretmeni Melek Çakıcı\'nın yürütücülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün maddi desteğiyle gerçekleştirilen projenin kapanış töreninde projede yer alan öğrenciler, Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi\'nde açılan atölyelerde öğrendiklerini protokol üyeleriyle ailelerine sahneledi. Daha sonra öğrencilerin drama, ritim, ahşap oyuncak, akıl oyunları, el sanatları, sanatsal matematik, problem çözme, robotik, bilişim teknolojileri, biyoloji ve ebru atölyelerinde 16 hafta boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı proje sergisi Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı tarafından açıldı. Sergi katılımcılar tarafından gezildi ve atölyelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Sanatsal matematik atölyesi öğretmeni Ayşe Şimşek, İlimizde bulunan dezavantajlı grup olarak tespit ettiğimiz mülteci öğrencilerin, çocuk evlerinde kalan ve destek eğitim odalarında öğrenim gören 70 öğrenciyle birlikte kurumumuz öğrencilerinin de yer aldığı bir proje hazırladık. Bilimsel ve sanatsal içerikli atölyeler planlayarak, eğlenceli, eğitici ve öğretici güzel bir proje süreci geçirdik. Proje kapsamında açtığımız atölyelerde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra beceri gelişimlerini de desteklemeyi amaçladık. Projemizin sonunda ise öğrencilerimizin proje sürecinde yaptıklarını paylaşmak adına bugün kapanış programı, sergi açılışımız yaptık. İyi niyetlerle başladığımız projemizi bugün büyük kazanımlar elde ederek bitirmenin gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Programda protokol üyeleri tarafından projede yer alan öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri verilirken, öğretmenlere de teşekkür belgeleri verildi.