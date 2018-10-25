(Görüntülü) Öğrenciler Burdur Gölü'ne su döktü

BURDUR\'da ilkokul öğrencileri kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü\'ne dikkati çekmek için pet şişelerle göle su döktü. Burdur Özel Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle Antalya\'dan gelen öğrenciler, öğretmenleri ve okul yöneticileriyle birlikte Burdur Gölü sahilinde toplandı. \'Gölümüze sahip çıkalım\', \'Gölümüz canımızdır\', \'Burdur Gölü\'nü koruyalım\', \'Doğayı koruyalım\' yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler her geçen gün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gölün sahilindeki kurumuş alanlara pet şişelerle getirdikleri suları döktü. Burdur Bahçeşehir Koleji Koordinatör Müdürü Ersin Kaplan, Burdur Gölü\'ndeki kurumaya dikkati çekmek için böyle bir etkinlik için Antalya\'dan gelen öğrencilere ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Kaplan, Gölümüzün suyundaki azalmaya, kurumaya dikkati çekmek için birlikte olduk. Destek olan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim dedi. Antalya\'dan gelen özel okulun mütevelli heyet başkanı Nadir Çiçek de Burdur Gölü\'müzün suyunun her yıl çekildiğine tanık oluyoruz. Gölümüze sahip çıkalım diye düşündük ve öğrencilerimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Gölümüz kurumasın, gölümüze sahip çıkalım diye mesaj veriyoruz. İnşallah bu göl kurumaz ve kaybolan canlı türleri de bu göle döner. Dileğimiz gölümüzü yaşatmak diye konuştu. Daha sonra öğrenciler ellerinde getirdikleri pet şişelerdeki suyu göl sahilindeki kuruyan alanlara döktü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Gölün kuruyan alanlarından - Öğrencilerin gelişi - Öğrencilere Burdur Gölü ile ilgili bilgi verilmesi - Nadir Çiçek ile röportaj - Kuruyan alanlar - Ersin Kaplan ile röportaj - Su dökülmesi HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA) (Tür: Yurt)