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(Görüntülü) Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i öğrenci, 3 kişi yaralandı

04 Ekim 2018 00:11

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1\'i öğrenci, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Temizel Ünlü Bilgisayar Lisesi yakınında meydana geldi. Ali Rıza Bağcığlu yönetimindeki 70 C 0072 plakalı öğrenci servisi ile Veli Lale (24) yönetimindeki 70 DA 828 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Veli Lale ve yanındaki Hüseyin Baloğlu (39) ile öğrenci servisindeki Rukiye Ö. (14) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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