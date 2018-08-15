(Görüntülü) Oğlu tarafından dövülerek öldürülen babayı, yakınları defalarca uyarmış

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, oğlu S.D.\'nin (37) döverek, öldürdüğü öne sürülen Hüseyin Doğru\'nun cenazesi, diğer 2 oğlu tarafından morgdan alındı. Yapılan otopside, Doğru\'nun başının büyük bölümünde darp izleri olduğu ve kafatasının kırıldığı belirlendi. Yakınlarının, S.D. hakkında daha önce kendisine zarar verebileceği yönünde birçok kez uyardığı Hüseyin Doğru\'nun \"O, kimseyi incitemez\" dediği öğrenildi. Mersin\'den Antalya\'ya 1 yıl önce taşınan Hüseyin Doğru, oğlu Ali Doğru ile Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Antkoop Büyükada Sitesi\'nde daire kiraladı. Büyük oğlu S.D. de Antalya\'ya gelerek, babası ve kardeşinin yanında kalmaya başladı. S.D. ile yaşanan huzursuzluk nedeniyle Hüseyin Doğru ile oğlu Ali başka mahallede daire daha kiralayarak, buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, dün akşam saatlerinde S.D.\'nin oturduğu sitedeki daireye geldi. İkili arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken S.D., başına defalarca vurduğu babasını dövdü. Ağır yaralanan Hüseyin Doğru\'yu, kapısını kilitlediği evde bırakan S.D., olay yerinden kaçtı. S.D., daha sonra Mersin\'deki yakınını telefonla arayıp, \"Babamı, eve giren biri öldürmüş. Çabuk gelin, olayı benim üzerime atacaklar\" dedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine, Hüseyin Doğru\'nun olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hüseyin Doğru\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. ÇAY İÇERKEN YAKALANDI Polis, kaçan S.D.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen S.D., yaklaşık 1 saat sonra Cumhuriyet Meydanı\'ndaki çay bahçesinde, çay içerken yakalandı. Gözaltına alınan S.D., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polisin incelemesinin ardından Hüseyin Doğru\'nun cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. DARP İZİ VE KAFATASINDA KIRIK BELİRLENDİ Otopside, Hüseyin Doğru\'nun başının büyük bölümünde darp izleri olduğu ve kafatasının kırıldığı tespit edildi. Doğru\'nun diğer 2 oğlu ile yakınları, cenazeyi morgdan aldı. Hüseyin Doğru\'nun cenazesinin, bugün Kurşunlu Mezarlığı\'nda defnedileceği belirtildi. \'O KİMSEYİ İNCİTMEZ\' DEMİŞ Öte yandan yakınlarının, S.D. hakkında kendisine zarar verebileceği yönünde birçok kez uyardığı Hüseyin Doğru\'nun \"O kimseyi incitemez\" dediği öğrenildi. S.D.\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.