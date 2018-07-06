(Görüntülü) Odunpazarı'nın çevreci köprüsü

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Odunpazarı Belediyesi\'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamındaki yaya üst geçidinin yapımında, proje alanında kalan ağaçlar kesilmedi. Ağaçlardan bazıları köprü altındaki kafenin bahçesi içerisinde, bazıları da üst geçidin yan tarafında bırakıldı.



İngiltere\'de geçen yıl yapılan yarışmada \'en iyi kentsel tasarım\' ödülü alan ve bu yıl 28 Nisan\'da açılışı yapılan \'Hamamyolu Park ve Meydanı\', Eskişehir\'in cazibe merkezi oldu. Hamamyolu Caddesi\'nde \'Sanat Köprüsü\' olarak adlandırılan yaya üst geçidine ise Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Cam Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'na katılan sanatçıların eserleri konuldu. Köprünün üstü, açık hava sanat galerisine dönüştü, altında da kafe hizmet veriyor.



Üst geçit yapımı sırasında zarar görmesin diye ağaçlardan bazıları köprü altındaki kafe içerisinde, bazıları da köprü yanında bırakıldı. Kafe içerisinde kalan ağaçların etrafına üst kısımdan çocukların düşmesini önlemek amacıyla ağlar gerildi. \'Çevreci Köprü\' olarak da adlandırılan üst geçidin üzerinden geçen vatandaşlar sanat eserlerini incelerken, alt bölümde kafede oturup çay, kahve ve meşrubat içiyor.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu Park ve Meydan Projesi\'nin ödülü bir proje olduğunu ve yapımı sırasında ağaçlara zarar vermediklerini söyledi.