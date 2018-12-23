(Görüntülü) Odun ateşinde salep lezzeti

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın ünlü dondurmacılarından Sami Kervancıoğlu, kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor. Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin makinelerde hazırlanandan çok daha lezzetli olduğunu söyledi. Tescilli Maraş dondurmasına tat ve kıvam veren Ahir Dağı\'nın eteklerinde yetişen orkideden elde edilen salep, aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden. İnsan sağlığına da çok faydalı olan salep, ünlü dondurmacı Kervanhan\'da eski usullerle pişirilip ikram ediliyor. Salep, iş yerinin bahçesine kurulan bakır kazanda odun ateşinde pişirilip, müşterilere ikram ediliyor. ​Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin, makinelerde hazırlananlara göre çok daha farklı ve güzel olduğunu söyledi. \'KOKUSUNU 1 KİLOMETREDEN ALIRSIN\' Sami Kervancıoğlu, Ahir Dağı eteklerinde toplanan orkide yumrularının sütte pişirildikten sonra ipe dizilerek 1 sene bekletildiğini, daha sonra öğütülüp kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi. Sıcak salebin lezzetli olmasının yanında sağlığa faydalı bir içecek olduğunu ifade eden Kervancıoğlu şunları söyledi: \"Salebimizi yaparken doğal salep, keçi sütü ve şeker kullanıyoruz. Kesinlikle katkı maddesi yok. Ayrıca sütümüzü pişirirken bakır kazanlarda altında odun yakarak pişiriyoruz. Çünkü odun ateşi ve bakır kazanlarda pişen salep, çok daha lezzetli oluyor. Bu nedenle biz de hep eskiyi yad ederek bu işe başladık. Çünkü bu meslek bizim ata ve dede mesleğimiz, biz böyle gördük ve şu anda da bu geleneğimizi Kahramanmaraş\'ta sürdürüyoruz. Bunu böyle pişirdiğimiz zaman 1 kilometre öteden kokusunu alıyoruz. Salep, insana güç ve kuvvet veriyor, kendinizi dinç halde hissediyorsunuz. Bu salebi Kahramanmaraş\'ın dışında hiçbir yerde bulamazsınız.\" Müşteriler, bakır kazanda pişen, üzerine tarçın ve Antep fıtığı dökülerek servis edilen salebin çok daha lezzetli olduğunu söyledi.