(Görüntülü) Ödemiş'te taşkın; tarım alanları su altında kaldı

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin aniden bastıran sağanak yağmur kırsal dört mahallede dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Ekili tarım arazileri sel sularıyla dolarken, hayvan damları ve onlarca evde su baskınları yaşandı. Ödemiş\'te dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve 1 saat süren sağanak yağmur kırsal Kaymakçı, Emirli, Ertuğrul ve Kurucuova mahallelerinde dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel sularının önüne katıp getirdiği kaya parçaları, dal parçaları ve çöplerle dolan dereler de taşarak tarım arazilerini göle çevirdi. Yağmur, Ödemiş\'e 20 kilometre mesafedeki Emirli Mahallesi\'nde büyük bölümü mısır, turşuluk salatalık ve patates ekili yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinde zarara neden oldu. Kaymakçı Mahallesi girişinde taşan dere de, tarım arazilerinin yanı sıra hayvan damları ve onlarca evde su baskınına yol açtı. Ertuğrul ve Kurucuova mahalleleri de taşkından zarar gören mahalleler arasında yer aldı. Kaymakçı Mahallesi\'nde taşan dereninin önünde biriken kaya ve dal parçaları ile çöpler, kepçeyle açılarak, suyun rahatça akması sağlandı. Emirli Mahallesi Muhtarı Mehmet Tok, tarım arazilerinde zararın büyük olduğunu belirterek, \"Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yetkilerden mağdur olan üreticilerimize destek olunmasını bekliyoruz\" dedi. Bugün öğle saatlerinde Kaymakçı, Emirli, Ertuğrul ve Kurucuova mahallerine gelen Devlet Su İşleri yetkilileri taşan dere yataklarında incelemelerde bulundu.