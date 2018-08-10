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(Görüntülü) Ödemiş'te orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan edilen müdahale ile kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı

10 Ağustos 2018 00:04

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan edilen müdahale ile kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. 4 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 6 teknik personel, 2 su tankeri, 1 dozer ve itfaiye araçlarıyla ise karadan yangına müdahale edildi. Ayrıca Hacı Hasan Mahallesi\'nde bir grup vatandaş, ellerinde küreklerle yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Öte yandan, yangında ormanlık bölgede bulunan boş tek katlı bir ev de yandı. Alevlerin bölgedeki kiraz ve incir bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

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