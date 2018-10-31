(Görüntülü) Ödemişliler, kumda ve közde pişen Türk kahvesini sevdi

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Tarihi Arasta Çarşısı\'nda yer alan bir işletme, közde ve kum üstünde yaptığı bol köpüklü Türk kahvesiyle, kahve sevenlerin ilgisini çekti. Ödemiş\'teki Tarihi Arasta Çarşısı\'ndaki bir işletme, yapım şekliyle Türk kahvesinin lezzetine lezzet kattı. Vatandaşlar, kum veya közde pişen bol köpüklü kahveyi beğendi. İçeriğinde korund minareli bulunan kumun üzerine konulan cezveyle pişirilen ya da közde hazır hale getirilen Türk kahvesi, lezzet tutkunlarının onayını aldı. Açtıkları işyerini ailesiyle birlikte işleten 38 yaşındaki Sibel Özdemir, Aydın\'ın Nazilli ilçesinden bir ay önce kumda ve közde Türk kahvesi satışının olmadığını öğrendikleri Ödemiş\'e taşındıklarını ifade etti. İzmir il merkezindeki Kızlarağası Hanı, Kemeraltı ve Şirince gibi turistlik merkezlerde kumda ve közde Türk kahvesi yapıldığını, ancak Ödemiş\'te olmadığını öğrenince bunu bir fırsat olarak görüp, buraya taşındıklarını belirten Sibel Özdemir, Ege Bölgesi\'nde, kumda kahve ve közde Türk kahvesi yapılmayan bir şehir aradık. Karşımıza Ödemiş çıktı. Tarihi Arasta Çarşısı\'nda işletmemizi açtık. Şimdilerde bazı dükkanların depo olarak kullanıldığı, bazılarında hala ayakkabı satışının yapıldığı çarşıda, ayakkabı tamiriyle uğraşan esnaf da mevcut. Esnafın birçoğu, ilçe dışına yapılan ayakkabıcılar sitesine taşındı. Şimdilerde mevcut 70 kadar ayakkabı satışı ve tamir yapan işletme mevcut. Buradaki esnafımız her gün gelip, bizden çaylarını ayrıca közde ve kumda kahvesini içerek işyerlerine gidiyor. İşletmemiz ailelerin uğrak yeri haline geldi. Yeni bir işletmeyiz ama güzel tepkiler alıyoruz dedi. Közde Türk kahvesinin fincanının 5 TL, kumda Türk kahvesinin fincanının ise 4 TL olduğu belirtildi.