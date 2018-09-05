(Görüntülü) O otelde sıkıntı aşıldı, müşteriler tatillerine devam ediyor

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Gülşah - Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 5 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel\'de uygulanan icra işlemi krizi, kısa sürede aşıldı, hayat normale döndü. Otelin Genel Müdürü İsmail Bartu, \"Sorunu hemen çözdük misafirlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Herkes odalarında havuz başında eğlencelerinde. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor\" dedi. Gülşah - Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli\'nde işletme ile mülk sahipleri arasında yaşanan kira anlaşmazlığı sonrasında icra takibi başlatılmıştı. Otele polis ve icra memurlarının gelmesiyle yaşanan sıkıntı, işletmeciler ile mülk sahipleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında çözüme kavuştu. Otel de faaliyetlerine kaldığı yerden devam etti. Hayatın normale döndüğü otelde müşteriler, havuz başında ve plajda tatillerini sürdürdü. Bu arada başka tesislere yerleştirilmesi planlanan yerli ve yabancı yaklaşık 700 otel müşteri de olumsuzluk yaşamadan tatillerine kaldıkları yerde devam ediyor. \'HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMADI\' Otelde personeliyle birlikte müşterileriyle ilgilenen Genel Müdür İsmail Bartu, \"Üzücü bir durum yaşandı. Ancak sorunu hemen çözdük. Misafirlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Herkes odalarında havuz başında eğlencelerinde. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor. Bundan sonra da aynı kalite anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz\" dedi. Alkoçlar Grubu\'nda yaklaşık 20 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Otelin Genel Müdür Yardımcısı Baki Çin ise \"Tüm personelimizle müşterilerimizin hizmetindeyiz. Çalışmalarımızda hiçbir aksama olmadı. Ben ve arkadaşlarımız görevlerimizin başındayız\" dedi.