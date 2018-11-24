(Görüntülü) Nusaybin'de öğretmenlere ücretsiz kuaför hizmeti

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak, Öğretmenler Günü nedeniyle erkek ve kadın öğretmenlere 3 gün boyunca ücretsiz kuaför hizmeti vereceklerini duyurdu. Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlere yönelik birçok etkinlik ve organizasyon yaptıklarını söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, erkek ve kadın öğretmenlere 26 Kasım Pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca ücretsiz kuaför, saç kesim ve bakım hizmeti verileceğini kaydeden Kavak, bu hizmetten yararlanmaları için tüm öğretmenlere çağrıda bulundu. Kavak, \"Bu vesileyle biz de fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutluyoruz. Merkezimizde kuaförlük eğitimi veren uzman kuaförlerimiz var. Ayrıca eğitim verdikleri kursiyerlerimiz de var. Pazartesi gününden itibaren öğretmenlerimize ücretsiz, saç kesimi ve bakım hizmetine başlayacağız. Bu hizmetimiz üç gün devam edecek\" dedi.