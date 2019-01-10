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(Görüntülü) Nusaybin'de gün batımı büyüledi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi

10 Ocak 2019 00:54

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.

Nusaybin’de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi Zeynel Abidin Camisi minaresi tepesinde güneş ile minare hoş bir görüntü oluştururken, o anlar objektife yansıdı.

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