(Görüntülü) Nusaybin'de bulduğu cisim patlayan çocuk öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, moloz dökülen bölgede koyunlarını otlatan Hogır Kayran (11), yerde bulup kurcaladığı cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.



Nusaybin\'in Dicle Mahallesi, Moris Tepesi bölgesinde hayvanlarını otlatan Hogır Kayran, moloz yığını içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 Acil\'e haber verdi. Bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırılan Hogır Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hogır Kayran\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Patlamayı anlatan Mahsum Müjde, \"Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik\" dedi.







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DHA-Güvenlik - Türkiye-Mardin / Nusaybin - Ahmet AKKUŞ

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Nusaybin\'de bulduğu cisim patlayan çocuk öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, moloz dökülen bölgede koyunlarını otlatan Hogır Kayran (11), yerde bulup kurcaladığı cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.



Nusaybin\'in Dicle Mahallesi, Moris Tepesi bölgesinde hayvanlarını otlatan Hogır Kayran, moloz yığını içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 Acil\'e haber verdi. Bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırılan Hogır Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hogır Kayran\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Patlamayı anlatan Mahsum Müjde, \"Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik\" dedi.



