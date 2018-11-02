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Dünya

(Görüntülü) NUJ / Stanistreet: Suudi rejimine karşı tepkisiz kalmamalıyız

Celal Sönmez / Londra, 2 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ) Michelle Stanistreet, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için düzenlenen bir anma toplantısında, "Gazeteci topluluğu ola

02 Kasım 2018 21:00

Celal Sönmez / Londra, 2 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ) Michelle Stanistreet, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için düzenlenen bir anma toplantısında, \"Gazeteci topluluğu olarak Suudi rejimine tepkisiz kalmamalıyız\" dedi. Stanistreet DHA\'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Üyelerimizle, Kaşıkçı cinayetine olan öfkemizin altını çizmek için Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmaması günü akşamında bir araya geliyoruz; omuz omuza, dünyanın her tarafından iş arkadaşları olarak, gazetecilik mesleğini yaparken muhteşem zorluklarla baskılarla karşı karşıya geliyoruz. Birçokları gibi, bir gazeteci bu işi yaptığı için öldürüldü. O (Kaşıkçı) kendini gazeteciliğe adamıştı ve bu bir cinayete kurban gitmesine sebep oldu. \"Gazeteci topluluğunun bu kampanyada yer alması suçluların cezasız kalmasını kınaması önem arz ediyor. Bu suçluların cezasız kalması ve gazeteci katillerinin aramızda özgürce yürümeye devam etmeleri, hepimizin karşılaştığı korkunç bir gerçektir. Bu olayda kimin sorumlu olduğunu kesin olarak biliyoruz ve önemli olan şey gazeteci topluluğunun dünya genelinde Suudi rejimine karşı tepkisiz kalmayıp aktif rol almasıdır.\"

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