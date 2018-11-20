(Görüntülü) Nöbet kulübesinde ölü bulunan asker memleketine uğurlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da askerlik görevini yaptığı Orduevi\'ndeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Ç.\'nin (20) cenazesi askeri törenle memleketi İzmir\'in Ödemiş ilçesine uğurlandı. Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi\'nde vatani görevini yapan er Mustafa Ç.\'nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden dün saat 18.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede Mustafa Ç.\'yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü Mustafa Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Mustafa Ç.\'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mustafa Ç.\'nin cenazesinin memleketi İzmir\'in Ödemiş ilçesine uğurlanması dolayısıyla bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde askeri tören yapıldı. Törene Afyonkarahisar Merkez Komutanı Topçu Kıdemli Albay Fatih Sağdıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan katıldı. Mustafa Ç.\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, yapılan duanın ardından askerlerin omuzlarında Afyonkarahisar Belediyesi cenaze aracına konuldu. Mustafa Ç.\'nin cenazesi İzmir\'e doğru yola çıkarken, askerler de selam vererek uğurladı.