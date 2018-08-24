(Görüntülü) NNA'DAN KEMER'DE BAYRAM KONSERİ

Haber- Kamera Levent YENİGÜNKEMER(Antalya), (DHA)KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla Kemer\'deki Rixos Sungate Otel\'de sahne alan ünlü Rumen şarkıcı Inna, söylediği Türkçe şarkılarla ilgi topladı. Kemer ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ünlü sanatçı sahne alırken, dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna da Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de sahneye çıktı. Oteldeki tüm misafirlerin katılımıyla düzenlenen konserde yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü sanatçı sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Inna özellikle Ajda Pekkan\'ın seslendirdiği \'Yaz yaz yaz\' adlı parçasını seslendirmesi Kurban Bayramı tatili için oteli tercih eden yerli vatandaşlardan büyük alkış aldı. Sevenleri konser boyunca Inna\'nın görüntüsünü ve fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.