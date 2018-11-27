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(Görüntülü) Nizip'te kaza: 3 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

27 Kasım 2018 21:31

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Gaffari Aslan yönetimindeki 27 TV 934 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yakup Özoğlu yönetimindeki 63 ND 917 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hasar gören araçların sürücüleri ile Mahmut Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Nizip Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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