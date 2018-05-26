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(Görüntülü) Nilüferlerin açtığı Gölcük'te kartpostallık güzellik

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, göl yüzeyindeki nilüferlerin açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü

26 Mayıs 2018 19:27

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, göl yüzeyindeki nilüferlerin açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayı nedeniyle oluşan sakinlikten faydalanmak isteyenler tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, çam ormanlarının arasındaki Gölcük\'te, doyumsuz manzara eşliğinde yürüyerek fotoğraf çektirdi. Bazı ziyaretçiler, göl manzarası ve kuş sesleri eşliğinde kitaplarını okudu. Nilüferlerin açmasıyla göl ayrı bir güzelliği büründü. Ziyaretçiler de nilüferleri fotoğraf karelerine taşıdı.

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