(Görüntülü) Nikâhta, 65 yaşındaki gelin soru bitmeden 'Evet' deyince salondakileri güldürdü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da huzurevinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen görme engelli Fatma Karasu (65) ile Cebrail Özdemir (63) dünyaevine girdi. Huzurevindeki nikâh töreni sırasında Karasu\'nun, müftünün sorusunu tamamlamadan \"Evet\" demesi şahitleri ve salondakileri güldürdü. Yaklaşık 4 ay önce Refahiye Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde tanışan Fatma Karasu ile Cebrail Özdemir 2 ay içinde evlenme kararı aldı. Hiç evlenmeyen ve şeker hastalığı nedeniyle 7 yıl önce görme yetisini kaybeden Karasu ile Özdemir için huzurevinde nikâh töreni düzenlendi. Törende çiftin nikâh şahitliğini Vali Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş\'ın yanı sıra Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan yaptı. Heyecanlı olduğu gözlenen Karasu, nikâhı kıyan Refahiye İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş\'ın sorusunu bitirmeden \"Evet\" deyince, şahitleri ve salondakileri güldürdü. Nikâhın ardından Vali Ali Arslantaş ve eşi, çiçeği burnundaki çiftin evlilik yüzüklerini taktı, evlilik cüzdanlarını takdim etti. Vali Arslantaş, çeşitli nedenler ve imkânsızlıklar nedeniyle ailelerinden, evlatlarından ve yakınlarından gereken hizmeti göremediği için huzurevlerine sığınan bireylere Erzincan Valiliği olarak sahip çıkıldığını belirterek, en iyi koşullarda bakımları yapılan yaşlıların bu mutluluklarına tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti. Fatma Karasu ile Cebrail Özdemir\'in huzurevinde, kendilerine tahsis edilen odada kalacağı belirtildi.