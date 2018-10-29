(Görüntülü) Nikahı Türk başkan kıydı, aile cüzdanını Fransız başkan verdi

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Sargın’ın nikahlarını kıydığı çifte, aile cüzdanını İznik Belediyesi ile kardeş şehir Fransa’nın Pithiviers Belediyesi’nin Başkanı Philippe Nolland verdi.



2015 yılında İznik Belediyesi ile Fransa Lorient şehri Pithiviers Belediyesi arasında imzalanan kardeşlik protokolünün ardından karşılıklı ziyaretler yapılmış, İznik Belediyesi ile Pithiviers Belediyesi heyetleri her iki şehirde bir araya gelmişlerdi. Son olarak İznik’i ziyaret eden Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland ve belediye meclis üyelerini Kaymakam Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve belediye meclis üyeleri Belediye binasında karşıladı. Belediyede yapılan görüşmelerin ardından, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, konuk Belediye Başkanı Philippe Nolland ile birlikte nikah törenine katıldılar. Türk başkan Sargın, Nazan Akgün ve Ali Osman Koruk’un nikahın kıyarken, Fransız başkan Nolland da genç çiftin aile cüzdanını geline teslim etti. Philippe Nolland, aile cüzdanını verirken yaptığı konuşmada “Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mutluluğunuz Pithiviers ve İznik kardeşliği kadar uzun sürsün. Büyük onur ve mutlulukla size bu aile cüzdanını teslim ediyorum” dedi. Belediye Başkanları Sargın ve Nolland, Nazan ve Ali Osman Koruk çiftiyle hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.