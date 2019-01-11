(Görüntülü) Nihat Zeybekci gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla, İzmir\'deki bazı mensupları ile il binasında bir araya geldi. Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Zeybekci, İzmir\'in hikayesinin peşinde olduklarını belirtti. Tramvay konusunda da açıklama yapan Zeybekci, tramvayı kaldırmayacaklarını belirterek, Yapılmış yapılmıştır, eksikleri vardır diye konuştu. Cumhur İttifak\'ında yer alan MHP ile uyum içerisinde olduklarını söyleyen Zeybekci, 1.5 ay önce MHP\'li kardeşlerimizin AK Parti\'li adaya oy verme oranı ile şimdi arasında yüzde 13-14\'lük fark var. Yüzde 70\'ler seviyesinde \'oy veririm\' demek, bizim için oldukça iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesi diye konuştu.

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, İzmir\'deki basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının gününü kutlayan Zeybekci, İnsanlar haber alma haklarıyla doğru haberleri aldığında sağlıklı fikir sahibi olurlar. Gerek aile, gerek şehir, ülke için en iyi kararları verirler. Haber almak kutsaldır. Sizler insanların vazgeçilmez kutsal haber alma hakkını yerine getiriyorsunuz. Kamu hizmeti veriyorsunuz. İnsanlığın bu ihtiyacını gideriyorsunuz. Dünya sürekli değişiyor. Bundan 2 sene önceki gazetecilikle bugünün gazetecilik çok farklı dedi.

15 yıla yakın bir süredir aktif siyaset yaptığını anlatan Nihat Zeybekci, Öncesinde de çalışmalarımız oldu. 20 yıl boyunca basın çalışanlarıyla yakın ilişkilerim oldu. Belediye başkanlığım döneminde basın mensuplarının çalışma ortamlarını gördüm. Gazeteciler Cemiyeti olarak geldiler, \'çalışma yerimiz yok\' dediler. Belediyemizin bir bölümünü, en güzel yerini onlara tahsis ettik. Konut derdi olduklarını gördüm. Bize ilettiklerinde ciddiye aldık. 200\'e yakın çalışanı zorlamadan ev sahibi yaptık. Çok güzel bir site yaptık. Yaklaşık 1.5 aydan beri de İzmir\'in çok daha yakından elini tuttuk. İzmir\'in nabzını tuttuk, gözlerinin içine baktık, İzmir\'i dinliyorum. İnşallah 1 Nisan\'dan sonra da bu konularla ilgili sizlerle bir araya gelmeyi mutlaka isterim diye konuştu.

\'İZMİR\'İN HİKAYESİNİN PEŞİNDEYİZ\'

İzmir\'de yürüteceği seçim kampanyasına dair de bilgi veren Nihat Zeybekci, yapacakları projelerle ilgili çalışmaların bittiğini, 13- 14 başlıkta toplandığını belirtti. Zeybekci, şunları söyledi

İlçe belediye başkan adaylarımızla ayrıca çalışıyoruz. Büyükşehir sonrasında ilçelerimizin de projelerini paylaşacağız. Çevre duyarlılığı olan, her yerde bayrak, flama olmayan, gürültü kirliliği yapmayan bir seçim kampanyamız olmayacak. İzmir\'de vatandaşlarımıza dokunan, yürüyen, mahallelerde sokaklarda olduğumuz bir kampanya olacak. Şu anda İzmir\'i dinliyoruz. İzmir\'in kanaat önderleriyle bir araya geliyoruz. İzmir\'in bu konularda uzman kişileriyle konuşuyoruz. Onlardan yararlanıyoruz. Hayallerimizi, projelerimizi anlatmak istiyoruz. İzmir\'in hikayesi peşindeyiz. Dünya değişiyor. Yol haritamızın, hedeflerimizin olması lazım. İzmir\'i pazarlayacağız. Nereye Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki Dünyanın neleri aradığını, ne tür bir şehir istediğini gayet iyi biliyorum. İzmir\'in hikayesini böyle yazmak, hedeflerini koymak zorundayız.

\'TRAMVAYI KALDIRMAYIZ\'

Nihat Zeybekci, kampanya sürecinde rakip siyasi parti adaylarından hiçbirinin ismini zikretmeyeceğini, hiçbir isimle de işinin olmadığını, bilindik siyasi çekişmelerin olmadığı bir seçim kampanyası yürüteceğini ifade etti. Gazetecilerin, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün tramvayın güzergahı ile ilgili daha önce söylediği sözleri hatırlatıp, Seçilirseniz tramvayı kaldırmayı düşünüyor musunuz sorusuna, Zeybekci, Niye kaldıralım, yanlış anlaşılmıştır. Yapılmış yapılmıştır, eksikleri vardır. Aydın Bey\'in öyle bir şey dediğini tahmin etmiyorum. Kendisi mühendis. Bazı yerlerde arızalar var, onu biliyorum. Vatandaşlar bize ulaşıyor. Duraklarla ilgili, Alsancak\'la ilgili ilavelerimiz olacak yanıtını verdi.

\'İZMİR 1 NİSAN GÜNÜ ANADOLU\'YA GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OLACAKTIR\'

31 Mart akşamı en çok konuşulan kentin İzmir olacağını savunan Zeybekci, şöyle dedi

İzmir 1 Nisan günü Anadolu\'ya güneşin doğduğu yer olacaktır. İzmir\'le ilgili ısrar ettiğim bir şey var; yaradılıştan dünyanın en güzel şehri. Ben İzmir\'i hiçbir zaman siyasi sınırlarıyla kısıtlamadım. İzmir\'in tabii sınırları var. O da batı Anadolu\'dur. Her anlamda dünyanın en zengin yeridir.

Nihat Zeybekci, ulaşım alanındaki projelere dair de şunları söyledi

Çanakkale Köprüsü\'nü hayal ediyorum, Çandarlı\'ya geliyor. İstanbul- İzmir Otoyolunu hayal ediyorum. Bir kültür İzmir\'e bağlanıyor. Bakın İzmir-İstanbul\'a değil, İstanbul İzmir\'e bağlanıyor. Ankara- İzmir hızlı treni önümüzdeki yıl bitiyor. İzmir- Antalya otoyolu ve hızlı treni. Ulaşım hatlarına baktığınızda hepsinin ucunda İzmir var. Böyle bir İzmir hayal ediyorum. Gözlerimi kapayıp baktığımda, \'İzmir buna hazır mı\' diye soruyorum. Dünya değişiyor. Ferhat dağları dele dele geliyor da Şirin\'in bundan haberi var mı Dünya gelişiyor. Biz İzmir kanaatimce buna hazır değil! Bizim önceliğimiz ilk olarak farkındalığı belli etmek sonra hazır etmek.

\'BAZI DEGELERİ BOZDUĞUMUZDA TOPARLAMAK MÜMKÜN DEĞİL\'

İzmir Tüp Geçiş Projesi\'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptal edildiği hatırlatılarak, Siz seçilirseniz projeyi yeniden hayata geçirecek misiniz diye sorulan Zeybekci, Türkiye\'de ve dünyada uzmanları toplayarak çok kısa bir zaman içinde körfez koruma ve kullanma master planını yapacağız. Önce körfezi tanımamız lazım. Bunun üzerine de kesinlikle İzmir\'in körfezi kullanarak bir ulaşım çözümü geliştirmesi gerekiyor. Çevre hassasiyetlerinin tamamını da yerine getirerek yapmak lazım. Türkiye bunu yapabilecek kabiliyettedir. Bu şekilde mutlaka körfez geçişi tamamlayacağız. Önce bu hassasiyetlere dikkat ederek! Bazı dengeleri bozduğunuzda toparlamak pek mümkün olmuyor. İzmir\'de tüm ulaşım sisteminde daireyi tamamlamamız gerekiyor. Tramvay büyük boşluğun ortasında iki tane çizgi, gidip geliyor. Bu sistemin tamamlanması gerekiyor. Metro, İZBAN tamamlanmak üzeredir. İkinci değil üçüncü çevre yolları planlanmalıdır. Tüm ulaşım tünelleriyle ilgili çalışmalar bitti sözleri ile yanıt verdi.

\'ÇANDARLI\'DAN DÖNÜŞÜMÜZ YOK\'

Bir kısmı yapılan daha sonra duran Çandarlı Limanı\'na dair de konuşan Zeybekci, Çandarlı önümüzdeki süreçte Türkiye\'nin en büyük limanı olacak. Potansiyel anlamda Akdeniz\'e baktığımız zaman hayallerimiz Ege ve Akdeniz\'in en büyük limanı olmasıdır. Çandarlı\'dan dönüşümüz yok. Çandarlı en iyi, doğru yerdir dedi.

\'ŞİMDİ YÜZDE 13-14 FARK VAR\'

Cumhur İttifak\'ında yer alan MHP ile yapılacak olan çalışmalara dair de bilgi veren Nihat Zeybekci, şunları söyledi

Yüzde yüz 100 uyum olsa aynı parti olurduk. MHP İzmir İl Başkanımız ve teşkilatta AK Partide gördüğümüz sıcaklığın aynısı var. Cumhur İttifakının adayıyız, il binası ve ilçe binasında posterlerimiz var. Onlar seçim büroları kuracaklar, biz de orada yer alacağız. 1.5 ay önce MHP\'li kardeşlerimizin AK Parti\'li adaya oy oranı ile şimdi arasında 13-14\'lük fark var. Yüzde 70\'ler seviyesinde \'oy veririm\' demek, bizim için oldukça iyi bir noktaya gelmişiz demektir.

Toplantının ardından Zeybekci, basın mensupları ile özçekim yaptı.