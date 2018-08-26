(Görüntülü) Niğde'den 10 ülkeye ev tipi turşu ihraç ediliyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Ulukışla ilçesinin kırsal köylerinden olan Ovacık\'ta kurulu firma, Gürcistan, Nahcivan, İran, Irak ve Azerbaycan\'ın aralarında bulunduğu 10 ülkeye turşu ihraç ediyor.



Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kurulan firma, turşuluk malzemeleri kendi tarlasında üretip paketleyip turşu haline getirip 10 ülkeye ihraç ederken, aynı zamanda Türkiye\'de de 45 ile sevk ediyor. Kendi tarlasında ekip, hasat ettiği ürünleri ihraç eden işletme sahibi Fevzi Erbil, 650 dönüm tarlada turşuluk ürün ektiklerini söyledi. Erbil, \"16 yıldır tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri turşu haline getirip yaklaşık 5 ülkeye ihraç ettiğimiz gibi Türkiye\'de de 45 kente sevk ediyoruz. İşletmemizde kornişon turşusu, lahana turşusu, biber turşusu gibi birçok turşu çeşidini üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının da destekleriyle kapasitemizi arttırıp yeni kuracağımız kavanoz hattıyla ihracatı daha da arttırmayı hedefliyoruz. İhraç ettiğimiz turşuların bütün malzemelerini ekimini yaptığımız 650 dönüm arazide kendimiz ekimini yapıyoruz. Fabrikamızda şuanda 100 kişi istihdam edilmekte olup bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.



Niğde Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Asım Baş ise üreticileri desteklediklerini söyledi. Baş şöyle konuştu:



\"Üreticimiz burada biber, lahana, kornişon ve domates gibi bir çok turşuluk malzemeyi Tarım ve Ormancılık il müdürlüğümüz tarafından desteklenen tesiste turşu haline getiriliyor. Burada kendi üretip kendi paketleyip marka haline getirilen turşular 10 ülkeye ihracat edilip Türkiye içinde de 45 ile sevk ediliyor. Bakanlığımız destekleriyle bu yıl sözleşme imzaladık ve 2 milyon 200 bin TL yatırımla kapasitesini artırılıyor. Bakanlığımız bu 2 milyon 200 bin TL\'nin 1 milyon 100 Bin TL\'sini hibe olarak veriyor.\"