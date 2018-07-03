(Görüntülü) Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- TÜRKİYE\'de patates üretiminde geçen yıl 800 bin ton rekolte ile ilk sırada yer alan Niğde\'de, turfanda patates hasadına başlandı. Raflarda 6 liraya kadar yer alan patatesin birinci kalitesi tarlada 2 liradan alıcı buldu.



Türkiye\'nde patates üretiminde önemli bir yeri olan Niğde\'nin Altunhisar ilçesinde ilk hasadı yapılan patatesin birinci kalitesi tarlada 1 lira 50 kuruş ile 2 TL arasında satılırken, ikinci kalite ürün ise 80 kuruş ile 1 TL arasında alıcı buldu. 80 dekar arazide patates üreten çiftçi İbrahim Eşsiz, Altunhisar bölgesinde ekim yapılan 4-5 bin dekar arazide bu yıl rekoltenin 30 bin ton civarında olduğunu söyledi.



NEVŞEHİR\'DE DEPOLANIYOR



Tarlada toplanan patatesin aracılardan geçtikten sonra büyük şirketler tarafından Nevşehir\'de depolandığını belirten Eşsiz, \"Toplanılan birinci kalite patatesin 5 santimetre altındaki patatesler yarı fiyatına satılıyor. Bir kamyonda yaklaşık 5-6 ton ikinci kalite patates çıkıyor. Bin 800 liraya satılan malımız otomatikman ortalaması bin 500 liraya geriliyor. Geçen sene patates ekimi fazlaydı. Büyük şirketler Nevşehir\'de depolara koyuyor. Yani bu işe büyük şirketler hükmediyor. Maalesef çiftçinin malı ayak altına düşüyor. Büyük şirketlerde patates bin lirayken, çiftçi ambardaki patatesini 20-30 kuruşa satıyor. Adaletsiz bir dağılım oluyor. Patatesin bu yıl para etmesiyle çiftçinin borcunu temizlemesi ve temize çıkmasını bekliyorum. Önümüzdeki yıl çiftçi daha sağlıklı üretim yapabilecektir\" dedi.



Hem patates üreticisi hem de ticareti yapan Şaban Yılmaz da çiftçinin \'altın\' yıl yaşadığını belirttti.