(Görüntülü) Niğde'de Cumhuriyet coşkusu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 5 Şubat Stadyumu\'ndaki kutlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, \"Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olun Cumhuriyet; şüphesiz ki Ulu Önder Atatürk\'ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir” dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sunuldu. Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi. Kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.