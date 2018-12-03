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(Görüntülü) Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)

HİPOTERMİYE GİRMİŞ Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, üzlerine çığ düşen 2 dağcıdan bu sabah kurtarılan Hilal İşcan'ın soğuk nedeniyle hipotermiye girdiği belirtildi

03 Aralık 2018 14:26

HİPOTERMİYE GİRMİŞ Niğde\'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı\'nda dün tırmanış yaparken, üzlerine çığ düşen 2 dağcıdan bu sabah kurtarılan Hilal İşcan\'ın soğuk nedeniyle hipotermiye girdiği belirtildi. Helikopterle Adana Şehir Hastanesi\'ne getirilen ve acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen İşcan, özel tulum giydirilerek, vücudunun normal ısısına çevrilmesi için tedaviye alındı. Öte yandan Hilal İşcan\'ın çok sayıda zirve tırmanışı yaptığı, bu tırmanışlar için sosyal medyadan katılmak isteyenleri davet ettiği ve çarşamba gününden beri Konya\'dan gelen Kemal Karakoç\'la birlikte bölgede kampta olduğu öğrenildi. Çığ altında kaldığı değerlendirilen Kemal Karakoç\'u arama çalışmalarına devam ediliyor.

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