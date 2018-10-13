(Görüntülü) NİĞDE'de alternatif ürün olarak  ekimi yapılan lavanta  üreticinin yüzünü güldürdü.  

Bor İlçesine bağlı Bereke Köyünde 200 dönüm alana ilk defa Tarım ve Orman Bakanlığı?nın da desteklediği tıbbi aromatik bitki olan lavanda ekildi. Olumlu sonuçlar alan üretici 40 kişi istihdamlı tesis kurarak lavantanın çeşitli alanlardaki ürünlerini üretecek. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, üretim yapılan arazide incelemede bulunarak, üreticiden bilgi aldı. Asım Baş, Niğde?de alternatif ürün olarak dikimi yapılan lavanta arazisinin İç Anadolu Bölgesi?nin en büyük lavanta bahçelerinden birisi olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının lavanta gibi tıbbi aromatik bitkileri desteklediğini belirten Baş şunları dedi

Bakanlığımız tıbbi aromatik bitkileri destekliyor. Bu lavanta bahçesi iç Anadolu da bulunan en büyük lavanta bahçelerinden bir tanesidir. Lavanta tıbbi aromatik bitkiler kapsamında hem sağlık sektöründe kozmetikte temizlikte ve daha farklı alanlarda da gıda sektöründe de değerlendiriliyor. Ülkemizde de ihtiyacımız olanlardan bir tanesidir. Bizde inşallah bu kapsamda destek ve teşviklerimizi yapacağız. Kırsal Kalkınma ve Ekonomik yatırımlar kapsamında yüzde 50 hibe programımız çerçevesinde işleme tesisini kurmayı planlıyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi Niğde?yi tıbbi aromatik bitkiler üretim alanında da ilerletmeyi düşünüyoruz.ö

Üretici Bekir Yıldız ise, Alternatif tarıma ülkemizin ihtiyacı var. Topraklarımızın daha verimsiz olması yağmurlarımızın daha az yağması çiftlilerimiz alternatif tarıma yönlendiriyor. Biz de bu kapsamda hem çiftçilerimize örnek olalım dedik, hem de çiftçilerimizi teşvik edip onlara danışmanlık ve fide hizmeti vererek ekim sahasını genişletmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda tesis kuracağız 40 kişi istihdamlı. Tesisimizde lavanta ürünlerinin çeşitleri kolonyasıydı, sabunu, duş jeli ve lavanta suyu ve lavanta balı da üretimi yapacağız dedi.