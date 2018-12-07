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(Görüntülü) Niğde, 5 milyon TL çıkan talihliyi konuşuyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-SÜPER Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazanan Niğdeli talihli, kentte merak konusu oldu

07 Aralık 2018 19:28

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-SÜPER Loto\'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazanan Niğdeli talihli, kentte merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi\'nce düzenlenen Süper Loto\'nun bu haftaki çekilişinde, 6 bilerek, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazanan Niğdeli talihli henüz ortaya çıkmadı. Büyük ikramiye çıkan kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Soner Akdoğan, \"Çıkana hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel yerlerde kullanır. Bizi de ziyaret etmesini bekliyoruz. En azından yabancı değil Niğdeli olduğundan adım gibi eminim. Çok insan gelerek, ikramiyenin kime çıktığını soruyor\" dedi.

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