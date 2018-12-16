(Görüntülü) Ney sesini duymadan sema yapıyor

Hasan DÖNMEZ KONYA DHA) KONYA Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu?nun tek engelli semazeni olan işitme engelli Murat Özşahin (31), 18 yıldır semazenlik yapıyor. Annesi Japon, babası Türk olan Özşahin, çocuk yaşlarda izlediği semadan etkilenerek semazenliğe başladı. Ney ve tasavvuf müziğini duymadan sema yapan Özşahin, İşitme engelim sema yapmama engel değil dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu\'ndaki semazenler arasındaki tek engelli semazen Burhaneddin Murat Özşahin, enstrümanların sesini duymadan, işitme engeline rağmen 18 yıldır sema yapıyor. Özşahin\'in annesi Japon, babası ise Türk. Baba Ramazan Hakkı, annesi Junko ile Japonya\'ya iş için gittiğinde tanışıp evlendi. Konya\'da doğup büyüyen Burhaneddin Murat Özşahin, küçük yaşlarda Mevlana Müzesini ziyaretinde izlediği sema ayininden etkilenerek semazen olmaya karar verdi. Semazenleri izledikten sonra huzurlu hissettiğini söyleyen semazen Özşahin,şunları söyledi Küçük yaşlarımdayken anne ve babamla Hz. Mevlana\'nın Türbesini ziyaret ettik. Burada gördüğüm semadan çok etkilendim. Yaşım ilerledikçe Mevlana?ya ilgi duymaya başladım. Ailemin de sayesinde özel sema topluluklarına katıldım. Zamanla kendimi geliştirdim ve sadece yurtiçi değil, yurtdışında da birçok ülke de sema yaptım. Yaklaşık 18 yıldır da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu bünyesine misafir semazen olarak katılıyorum. Topluluktaki tek engelli semazen benim ama bu engelim sema yapmama engel değil. KENDİMİ SEMA İLE İFADE EDİYORUM Japonya\'dan gelen akrabalarının kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Burhaneddin Murat Özşahin, işitme engelli olması nedeniyle, kelimelerle ifade edemediği duygularını, sema ile ifade ettiğin söyledi. Özşahin, İşitme engelli olarak kelimelerle ifade edemediğim duygularımı, sema yaparak ifade ediyorum. Sema bana huzur veriyor. Sema yaparken hiç ses duymadığım için, başka hiçbir şey düşünmüyorum ve büyük huzur buluyorum. Sema ederken yalnızca Allah\'ı düşünüyorum. Sevgiye, merhamete, aşka ve hoşgörüye kendimi adadım. Bazen Japonya\'dan gelen akrabalarım beni izlediklerinde çok duygulanıyor. Özellikle anneannem ve dedem bana karşı büyük hayranlık duyuyorlar diye konuştu.