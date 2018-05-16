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Dünya

(Görüntülü )New York'ta mahkeme Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi

Nafiz Albayrak / New York, 16 Mayıs (DHA) - ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 a

16 Mayıs 2018 23:30

Nafiz Albayrak / New York, 16 Mayıs (DHA) - ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davaya bakan Yargıç Richard Berman, Hakan Atilla\'ya 32 ay hapis cezası verdiğini açıkladı ve Atilla’nın hapiste geçirdiği 14 ayın da 32 aylık ceza içinde göz önüne alınacağını belirtti. Yargıç Berman ayrıca, Atilla’nin cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde gecireceğini söyledi.

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