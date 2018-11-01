(Görüntülü) New York'ta Cadılar Bayramı kutlandı

Nafiz Albayrak / New York, 1 Kasım (DHA) - ABD’de geleneksel olarak Ekim ayının son günü gerçekleştirilen Cadılar Bayramı’na birbirinden ilginç kostümleri ve renkli dansları ile binlerce kişi katıldı. Manhattan’da Spring Sokak ile 6. Cadde’nin kesiştiği köşede başlayan Cadılar Bayramı geçidini, yüz binlerce kişi kaldırımlarda, iki milyonu aşkın kişi de televizyonlarda canlı izledi. Cadılar Bayramı’nda, çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra, gerçek karakterlerden de esinlenen katılımcılar, renkli görüntüler yarattı. New York’un dünyaca ünlü ve en görkemli binalarından Empire State Binası da Cadılar Bayram nedeniyle, değişik şarkı ritimlerine uygun olarak değişen renkli ışıklarla donatıldı.