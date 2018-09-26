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(Görüntülü) Neşet Ertaş Şişli'de anıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-"BOZKIRIN tezenesi" Halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6

26 Eylül 2018 02:04

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-\"BOZKIRIN tezenesi\" Halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6. yıl dönümünde Şişli\'de verilen konser ile anıldı.

Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında sevenleri tarafında çeşitli etkinliklerle anılıyor. O etkinliklerden birisi de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde düzenlendi. Etkinlikte, üç halk müziği sanatçısı büyük ustanın eserlerini seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde Nida Ateş, Ayfer Vardar ve Ender Balkır sahne aldı. Konsere katılanlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

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