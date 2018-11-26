(Görüntülü) Nazilli'de 'kadına şiddete karşı imza kampanyası' etkinliği

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslar arası Mücadele Günü’ kapsamında bir alışveriş merkezinde stant çalışması yapılarak imza etkinliği düzenlendi.



Nazilli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (SHM), ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslar arası Mücadele Günü’ nedeniyle bir alış veriş merkezinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikte ‘Kadına Şiddete Hayır’ konusuna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için stant kurularak imza kampanyası gerçekleştirildi.



Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Kamu Personeli ve ASDEP Personeli tarafından broşürler dağıtılarak, vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Nazilli SHM Müdürü Abdulgani Kavak tarafından Aydın Valisi Yavuz Selim Koşger’in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslar arası Mücadele Günü için yazdığı destek mektubunu okudu. AVM’ye gelen vatandaşlarda açılan stantta kurulan panoya imza kampanyasına destek verdiler.



Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen etkinliğe Nazilli SHM Müdürü Abdulgani Kavak, müdür yardımcısı Hicran Çetin, Haluk Alıcık Huzur Evi Müdürü Şevket Duman, Sosyal Hizmet Merkezi Kamu Personeli ve ASDEP Personeli ile Alış veriş merkezinde bulunan vatandaşlar katıldı.