(Görüntülü) Nasreddin Hoca'ya ait gibi gösterilen o fıkralara suç duyurusu

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - AKŞEHİR Belediye Başkanı AK Parti\'li Salih Akkaya, 2008\'de yayımlanan \'Nasreddin Hoca\'da Çocuklar\' isimli kitaptaki bazı müstehcen fıkraların Nasreddin Hoca\'ya ait olmadığını söyledi. Akkaya, kitap için yayınevi ve dağıtımın gerçekleştirildiği gazeteyle ilgili \'kişinin hatırasına hakaret\'ten Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca\'nın felsefesinin korunup, gelecek nesillere aktarılması için kurulan dernek ve vakıfların yöneticileriyle makamında basın toplantısı düzenledi. Nasreddin Hoca\'nın mezarının Akşehir\'de olduğunu hatırlatan Akkaya, torunları olarak felsefesini gelecek nesillere aktararak, eserlerine ve kendisine yönelik eylemlere karşı da sorumlu olduklarını belirtti. Akkaya, \'Dünya Çocuk Edebiyatı Nasreddin Hoca\'da Çocuklar\' adlı kitapta Nasreddin Hoca\'nın fıkralarına yer verildiğini; ancak bazı müstehcen fırkaların ona ait olmadığını vurguladı. Bazı kişilerin konuyu kendilerine iletmesi sonucu kitabı incelediklerini kaydeden Başkan Akkaya, şunları söyledi: \'\'Nasreddin Hoca, bir fıkra yazarı değil. Toplumda gördüğü olaylara duyarlılık gösterirken, insanları doğru bir şekilde eğitmek, giden yanlışları düzeltmek adına pratik ve ince zekasıyla esprili bir şekilde olaylara müdahalesiyle oluşan fıkraları vardır. Nasreddin Hoca, bir özel zorlamayla kesinlikle bir fıkra yazarı değil. Bu kitapta da olduğu birçok yerde Nasreddin Hoca’mıza ait olmayan, edep dışı fıkralar Nasreddin Hoca\'mıza atfediliyor. Hocamızın kendi fıkralarında; bir incelik, latife, nükte ve sanat var. Onun kesinlikle böyle edep dışı fıkralarla alakası olması mümkün değil. Bu 60 sayfalık \'Nasreddin Hoca\'da Çocuklar\' isimli kitap 2008 yılında yayımlanmış ve ulusal bir gazetenin eki olarak ücretsiz olarak çocuklara hediye edilmiş. Yayınevi ve gazetenin ismini de deklare etmek istemiyorum. Belediyemiz hukuk birimi avukatımız tarafından yayınevi ve gazete ile ilgili suç duyurunda bulunulacak.\" \'6- 7 FIKRA EDEP DIŞI\' Başkan Akkaya, 60\'a yakın fıkranın bulunduğu kitapta 6- 7 fıkranın uygunsuz olduğunu belirterek, \"Bu kitapta 60 adet kadar fıkra var. Bunlardan sadece birkaç tanesi Nasreddin Hoca’ya uygun fıkralar. Bu kitaptaki birkaç fıkra hariç diğerleri tamamen uydurma ve bu uydurma fıkraların içinde de 6- 7 tanesi de edep dışı. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Buna katılmıyoruz ve böyle bir şeye de bundan sonra müsaade etmeyeceğiz\" dedi. Yayınevi ve kitabın yayımlandığı gazeteyle ilgili belediye avukatlarının, Türk Ceza Kanunu\'nun 130\'uncu maddesinde yer alan \'kişinin hatırasına hakaret\' suçundan, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.