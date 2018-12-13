(Görüntülü) Narenciye yüklü kamyon polis aracına ve bir otomobile çarptı: 3'ü polis memuru 6 yaralı (3)

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN-Erdemli Otoyolu istikametinde ilerleyen narenciye yüklü bir kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp otoyol kenarında bulunan polis aracına ve bir otomobile çarptı. Kazada 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 18:30 civarında Mersin-Erdemli Otoyolu’nun Mezitli-Kuyuluk çıkış noktasına yakın bölgede gerçekleşti. İddiaya göre, yol kenarında radar görevi yapan polis aracında bulunan 3 polis memuru arızalanan bir sivil otomobile yardım için aracın bulunduğu bölgeye geldi. Bu esnada Mersin’den Erdemli istikametine gitmekte olan narenciye yüklü bir kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 3 polis memuruna ve 3 sivile çarptı. Kaza sonucu 1 polis memuru ağır yaralanırken diğer 5 yaralının hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. NASIL OLDU ANLAMADIM Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kaza yerinde gelerek incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü ise ilk ifadesinde ‘Nasıl oldu anlamadım. Bir anda karşıma çıktılar’ dediği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı