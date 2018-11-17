(Görüntülü) Narenciye Festivali renkli görüntülerle başladı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali\'nin açılışında renkli görüntüler ortaya çıktı. Çeşitli figürlerin süslenmesinde 70 ton narenciye kullanılırken, 30 farklı ülkeden gelen dans gruplarının gösterileri ise beğeni topladı. \'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır\' sloganı ile merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Babil kavşağında tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, CHP milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. \'TÜRKİYE\'DE İLK VE TEK\' Törenin açılış konuşmasını yapan festivalin İcra Kurulu ve Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, \"Akdeniz\'in incisi, narenciyenin başkenti Mersinimizin gülen yüzünü tüm dünyaya göstermek için kentimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Burada tam bir narenciye dünyası yarattık. Meyve süsleme yapma konusunda ülkemizin ilk festivaliyiz. 10 bin saati aşan iş gücünün harcandığı, 70 bin kilogram narenciyenin süsleme aracı olarak kullanıldığı Türkiye\'nin tek festivaliyiz\" dedi. \'MARKA KENT VİZYONU\' Mersin\'in birçok ilke imza attığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, \"Güzide kentimiz Mersin, Akdeniz boyunca uzanan kumsalları, narenciye kokulu bahçeleri eşliğinde geçmişten aldığı gücü, azimle, barış ve birlik içerisinde geleceğe taşımaktadır. Son dönemlerde bir marka kent vizyonu ile yönetilmeye başlanan Mersin, her geçen gün kendine kattığı değerler ve yeniliklerle birlikte hem Türkiye, hem de dünya çapında birçok ilke imza atmayı başarmıştır\" diye konuştu. \'NARENCİYEYİ ÇOK DAHA İYİ TANITACAĞIZ\' Vali Ali İhsan su ise festivalin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: \"Mersinimiz, narenciye üretiminde sadece ülkemizin değil, aynı zamanda dünyanın da sayılı illeri arasında yer almaktadır. Narenciye festivalini de ilimizin bu konumunu daha üst seviyeye çıkaracak bir etkinlik olarak değerli görüyorum. Kentimizin tüm dinamikleri ile beraber bu festivali gerçekleştirmenin coşkusunu yaşıyoruz. Adeta görsel bir şölen havası içerisinde çok güzel bir festivali yaşayacağız. İnanıyorum ki, bu festivalle beraber ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde, narenciyeyi çok daha iyi tanıtacağız. Bizim marka değerlerimizden biri olan narenciyenin tüm dünyada ve ülkemizde de hem tüketilmesine, hem üretilmesine, hem tanıtılmasına, hem de narenciye ile ilgili neler yapılabileceğinin ortaya konulmasına yönelik çok ciddi bir festivalin katkısı olacaktır.\" \'ÇEŞMEDEN AKAN PORTAKAL SUYU\' Konuşmaların ardından protokol heyeti, sahil bandı boyunca yerleştirilen ve narenciye ile süslenen çeşitli figürlerin arasından geçerek, geçiş töreninin yapılacağı alana yürüdü. Vali Ali İhsan Su, narenciye çeşmesinden akan portakal suyunu diğer protokol üyelerine ikram etti. Daha sonra 30 farklı ülkeden gelen dans grupları, yaşadıkları bölgenin kültürel değerlerini halk oyunları ile yansıttı. Uluslararası, ulusal ve yerel medya mensupları en iyi görüntü ve fotoğrafı alabilmek için birbirleriyle yarışırken, vatandaşlar da bu anları ölümsüzleştirmek için telefonları ile kayıt aldı. Narenciye ile süslenen tren, ahtapot, araba, helikopter, zürafa ve fil gibi birden fazla figürün önünde fotoğraf çektirip çalan müzikler eşliğinde dans eden Mersinliler, festival coşkusunu doyasıya yaşadı.