(Görüntülü) Naldöken Mağarası turizme kazandırılacak

Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesindeki \'Naldöken Mağarası\'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Tavşanlı ilçesi Elmaağacı ile Eşen köyleri arasında bulunan Naldöken Mağarası, Bursa\'nın Harmancık ilçesine bağlı Gülözü köyü sınırlarına kadar uzanıyor. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Kültür Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Müze Müdürü Metin Türktüzün, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık, akademisyenler, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, üniversite öğrencileri ve çevre köy muhtarlarının katılımıyla mağaraya gezi düzenlendi. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçenin birçok zenginliğinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi: \"Burada bulunan mağara da bu zenginliklerimiz arasında. Mağara oluşumları itibariyle, sarkıtlardan, dikitlerden, sütunlardan ve perdelerden oluşan mağaramızın özelliklerini yansıtan özelliklere sahip. Biz bu değerin tanıtılması konusunda çalışma başlattık. Alanda şu anda tespitler ve tanıtımını yapma konusunda öncü çalışma yapıyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını hedefliyoruz.\" Kültür Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez de mağaranın 1999 yılında Eskişehir Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca SİT alanı olarak tescillendiğini belirtti. Yeldemez, \"Burası doğal bir mağara. Alternatif turizm dediğimiz mağara turizmine kazandırılması gerekir\" dedi. Müze Müdürü Metin Türktüzün ise, mağaranın bulunduğu bölgenin Romalılar döneminde yerleşim yeri olarak kulanıldığı söyledi.