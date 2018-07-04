(Görüntülü) Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor (2) 

Serpil KIRKESER- İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA





Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori\'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açılacak. Edirnekapı\'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Mezarlık açıldıktan sonra DNA testi için alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu\'na gönderilecek. Japon Sekai Mori\'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Süleymanoğlu\'nun Ailesi\'nin Avukatı Aziz Demir de Edirnekapı Mezarlığı\'na sabah saatlerinde geldi.



Avukat Hülya Aksakal, \"Adli Tıptan sonuçlar geldikten sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Babalık davası açıldı. İddia bu. Babalık davalarında normaldir, fethi kabir yapılacak\" dedi.



\"Neden 27 yaşına kadar bekledi\" sorusuna Avukat Aksakal \"Bu konularla alakalı biz açıklama yapmak durumunda değiliz. Yapmak istemiyoruz. Davanın sonucuna göre zaten gerekli açıklamaları kendisi de yapacaktır\" yanıtını verdi.



\"Süleymanoğlu 50 gün hastanede yattığı zaman DNA örneğinin neden alınmadı?\" şeklindeki soruya ise Aksakal, \"Hastanede Naim Bey\'in DNA\'sı var. Fakat DNA yetersiz olduğu için şuanda fethi kabir yapılıyor. Hastanedeki DNA üzerinde adli tıp inceleme yaptı fakat yetersiz bulduğu için fethi kabire karar verildi\" yanıtını verdi.



SÜLEYMANOĞLU\'NUN AVUKATI: MÜVEKKİLLERİM GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNLER



Naim Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir de yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



\"Rahmetli Naim Süleymanoğlu vefat edinceye kadar böyle bir başvuru yoktu. Ne zaman vefat ettiyse ondan sonra böyle bir şey söz konusu oldu. Aslında Naim Süleymanoğlu\'nun hastanede DNA örnekleri bıraktığına dair iddialar var. Bunlar doğru değil. Zaten mahkeme kararıyla ortaya çıktı bu. Adli Tıp\'tan gelen raporda bunun olmadığı anlaşıldı. Bir babalık davası var bir de miras ile ilgili dava var. Miras ile ilgili davada çok uzun bir liste var. Bu listede milyonlarca mal varlığı bulunduğu şeklinde. Rahmetli Naim Süleymanoğlu\'nun maddi mirası yok. Sadece manevi mirası var. Benim müvekkillerim gerçekten çok üzgünler mezarın açılacak olmasından dolayı. Bu gece uyuyamamışlar. Çok rahatsız olmuşlar babalarının mezarının açılmasından dolayı. Dolayısıyla ortada maddi çıkar elde edebilmek için açılan bir dava var. Bu davanın sonucu DNA testine bağlı. Sadece kabule dayalı bir dava değil bu. Mezar açılacak sonucunu da göreceğiz. Aslında buna bir itirazımız yok. Böyle bir şey varsa daha önceden başvurup babalığını tescil ettirebilirdi. Bunu ettirmemesinin sebebi sadece mirastan pay alabilmek amacına dayalı. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz\"



\"SAĞLIĞINDA NEDEN ORTAYA ÇIKMADILAR\"



\"Sağlığında neden ortaya çıkmadılar diyen Avukat Demir, \"Öldükten sonra insanın mezarının açılması...düşünün bugün onun vücudundan naaşından diş ve kemik örnekleri alınacak. Bu çok üzüntü verici bir şey. Böyle bir insanın, Türkiye\'ye mal olmuş insanın bir çocuk yüzünden 27 yıl önce doğan bir çocuk yüzünden bu şekilde mezarının açılması gerçekten üzüntü verici bir durum\" ifadelerini kullandı.



\"BENİM MÜVEKKİLLERİM BASINDAN ÖĞRENİYOR\"



\"Naim Bey\'in ölmeden önce bir bağı var mıydı? şeklindeki soruya Avukat Demir şu cevabı verdi: \"Benim müvekkillerime Japonya\'da bir kızı olduğunu söylememiş. Hiç haberleri yok. Mesela Ankara\'da başka bir kızı var onunla tanışıyorlar, görüşüyorlar. Onu söylemiş, nüfusuna da aldırmış. Bunu da alabilirdi isteseydi. Öldükten sonra basından öğreniyor benim müvekkillerim\"



\"SÜLEYMANOĞLU\'NUN MADDİ HİÇBİR MİRASI SÖZ KONUSU DEĞİL\"



Karşı taraf ile hiç görüşmediğini, müvekkillerinin de görüşmek istemediğini söyleyen Demir, \" Müvekkillerimle gelip görüşmesi de yok kardeşi olarak. Doğrudan doğruya mahkemeye başvuruyorlar. Miras ile ilgili dava açıyorlar. Naim Süleymanoğlu\'nun maddi hiçbir mirası söz konusu değil. Manevi mirası her şeyden daha önemli\" diye konuştu.



\"KONUŞMAK İSTEMİYORUZ\"



Japon Sekai Mori \'nin Avukatı Keiko Torigoe da \"Burada daha bu aşamada Naim Bey\'e saygısızlık olmasın diye hiçbir şey konuşmak istemiyoruz. Adli Tıp\'ın ve hakimin kararını bekledikten sonra net bir şey konuşmaya çalışabiliriz\" dedi.