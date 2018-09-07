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(Görüntülü) Mysia Havacılık Festivali'nde 'Türk Yıldızları' nefes kesti

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen Mysia Havacılık Festivali’nde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve akrobasi uçaklarının gösterileri nefes kesti

07 Eylül 2018 13:38

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, bu yıl 5\'incisi düzenlenen Mysia Havacılık Festivali’nde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve akrobasi uçaklarının gösterileri nefes kesti.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi\'nde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Mysia Havacılık Festivali’nde, 28 sivil uçak, 3 gyrocopter, 5 paramotor ve yelken kanatlar gösteri uçuşları yaptı. Festivalin finalinde ise Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları\'nın 7 uçak ile yaptığı gösteri nefes kesti. Türk Yıldızları’nın gösterisi izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Akçay sahilinde uçakların gösterilerini yaklaşık 10 bin kişi izledi. Akrobasi uçaklarının gösterileri ise heyecan dolu anlar yaşattı.

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